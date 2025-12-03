İSTANBUL 16°C / 7°C
Güncel

TSK'nın gücü binlerce km öteye ulaştı! Ordularını Türkiye'ye emanet ettiler

Afrika kıtasında Türkiye rüzgarı esmeye devam ediyor. Kıtada çok sayıda ülke savunma, ticaret ve ekonomi alanında Türkiye'ye yönelirken, bu kapsamda Senegal'den dikkat çeken bir adım geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından Senegal Silahlı Kuvvetleri personeline eğitim vermek amaçlı uçuşlara başlandığını bildirdi.

3 Aralık 2025 Çarşamba 16:42
TSK'nın gücü binlerce km öteye ulaştı! Ordularını Türkiye'ye emanet ettiler
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından Senegal Silahlı Kuvvetleri personeline eğitim vermek amaçlı uçuşlara başlandığını bildirdi.

Bakanlığın NSoysal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz tarafından Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama kurtarma eğitimi ve desteği sağlanması maksadıyla, Senegal hava sahası ve deniz yetki alanları üzerinde eğitim uçuşlarına başlandı. Bu kapsamda, karşılıklı işbirliği ve güven duygusunun pekiştirilmesi maksadıyla aralarında Senegal uçucu personelinin de katılımıyla çevre tanıma uçuşları icra edildi."

Paylaşımda, eğitimden fotoğraflar da yer aldı.

