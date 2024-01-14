TSK'nın hava harekatı dünyada geniş yankı buldu! Alman basınından skandal harita

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain terör saldırısı sonrası Türk jetleri Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait 29 hedefi imha etti.

Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği hava harekatı uluslararası medya kuruluşları tarafından dikkatle takip edildi.

Gelişmeyi manşetlerine taşıyan dünya basını Türk savaş uçaklarının teröristlere ait mağara, sığınak, depo ve petrol tesislerini yok ettiğini yazdı.

ALMAN BASININDAN SKANDAL HARİTA!

Alman medyası ise terörle mücadeleye yönelik hava harekatını skandal bir haritayla okuyucularına duyurdu.

Tagesschau adlı Alman medya kuruluşu, Türkiye, Suriye, Irak ve İran topraklarının bir kısmının yer aldığı taralı alanına "Kürt bölgesi" (Kürdistan) yazılan haritayı paylaştı.

"Türkiye'nin Suriye ve Irak'a hava saldırılarında ölenler" başlıklı haberde teröristlerden 'savaşçılar' şeklinde bahsedilmesi de dikkat çekti.