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TSK'nın komuta kademesi değişti... YAŞ kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da TSK'nın komuta kademesi yeniden şekillendi. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 07:15 - Güncelleme:
TSK'nın komuta kademesi değişti... YAŞ kararları Resmi Gazete'de
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri 30 Ağustos 2025'ten geçerli olmak üzere bir yıl uzatıldı.

1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ise Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

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