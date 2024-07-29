TSK'nın terör operasyonları rahatsız etti! Kalkan olmaya koştular

MİT ve Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyi ve Suriye bölgesindeki terör operasyonları PKK'ya çok ağır darbe vurdu. Sadece son bir haftada sınır ötesinde 125 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Suriye ile Kandil'in bağı kesilecek. Tüm alanı kontrol altına alacağız" diyerek, Pençe- Kilit harekâtının kasım ayında tamamlanacağını duyurdu.

DEM'DE PENÇE PANİĞİ

Kandil ile Suriye arasındaki terör kilidinin kapanmak üzere olması DEM Parti'yi harekete geçirdi. DEM ve HDP'li bir heyet, teröristlere kalkan olmak bölgede propaganda yapmak için Erbil ve Süleymaniye'ye gitti.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'in de yer aldığı heyet, teröristlere yönelik operasyonlarla ilgili bölgedeki siyasi partilerden randevu talebinde bulundu.

DEM'li Aslan, operasyonlar ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın durumunu çözüm sürecinin yeniden başlatılması gibi konuları gündeme getirdiklerini ve Kuzey Irak'taki siyasi partilerden randevu istediklerini söyledi.

Gülcan Kaçmaz

Nevroz Uysal Aslan