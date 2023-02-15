TSK'ya ait uçaklar seferber oluyor!

Çeşitli ülkelerden gelen insani yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçaklarla Atatürk Havalimanı'ndan deprem bölgesine gönderildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından farklı ülkelerden gönderilen yardım malzemelerinin sevki sürüyor. Türkiye'ye yollanan çadırlar, TSK'ya ait kargo uçaklarıyla deprem bölgesine naklediliyor.

Bu kapsamda Ukrayna, Bosna Hersek, Romanya, Pakistan ve Kanada gibi ülkelerden kara yoluyla gönderilen yardım malzemeleri, Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçaklarına yüklendi. Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan iki askeri uçak, Adana'ya hareket etti.