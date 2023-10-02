TSK'ya iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlık dosyası Meclis'te

CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığına ilişkin fezleke TBMM'ye ulaştı. Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözlerinden dolayı fezleke düzenlendi.
TBMM'YE YENİ DOKUNULMAZLIK DOSYALARI SEVK EDİLDİ
Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu 3 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Gelen fezlekeler arasında Temelli'nin yanı sıra MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'ın da dosyaları bulunuyor.
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.