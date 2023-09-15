CHP Grup Başkanı Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında partisinin genel başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Özel, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik iftiralarının sorulması üzerine konuşan Özel, 'Sezgin Tanrıkulu AİHM kararıyla da sabit olan, geçmişte bazı TSK'lıların helikopterden köylüleri atması konusuna atıf yapmıştır. Açıklamasından kısa bir bölüm alınarak büyük bir linç kampanyası başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Nedim Şener, TV 100 canlı yayınında Özel'in Tanrıkulu'na destek açıklamalarını değerlendirdi.

"CHP'Lİ İSİMLERİN ÜZERİNDE BELİRLEYİCİ"



Sezgin Tanrıkulu'nun partiden Özgür Özel, Veli Ağbaba ile Yüksel Taşkın'dan destek aldığını vurgulayan Şener, "Özel, bugünkü desteğini artık açıktan konuşmak zorunda kaldı. Tanrıkulu vekil olarak görülüyor ama hakikaten bunların üzerinde belirleyici." diye konuştu.

"VEKİL DOKUNULMAZLIĞI LAZIM YOKSA DEVLET DOKUNUR"

Tanrıkulu'nun 'birilerinin adamı' olduğunu vurgulayan Şener, "Özel'in Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun da üzerinde belirleyici. O birilerinin adamı, küresel sistemde onun yeri ve kodu var. Bu adamlar haber verici elemanlar. Milletvekilliği dokunulmazlığı onlara lazım yoksa devlet dokunur onlara." dedi.