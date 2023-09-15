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  • TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu hakkında çarpıcı açıklama: Vekil dokunulmazlığı lazım yoksa...
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TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu hakkında çarpıcı açıklama: Vekil dokunulmazlığı lazım yoksa...

CHP'li Özgür Özel'in genel başkan adaylığı duyurusunda Türk ordusuna iftira adan Sezgin Tanrıkulu'na destek vermesini değerlendiren Gazeteci Nedim Şener dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu'nun Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özel gibi isimlerin üzerinde belirleyici olduğunu belirten Şener, 'O birilerinin adamı, küresel sistemde onun yeri ve kodu var. Bu adamlar haber verici elemanlar. Milletvekilliği dokunulmazlığı onlara lazım yoksa devlet dokunur onlara.' ifadelerini kullandı.

15 Eylül 2023 Cuma 21:41 - Güncelleme:
TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu hakkında çarpıcı açıklama: Vekil dokunulmazlığı lazım yoksa...
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında partisinin genel başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Özel, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik iftiralarının sorulması üzerine konuşan Özel, 'Sezgin Tanrıkulu AİHM kararıyla da sabit olan, geçmişte bazı TSK'lıların helikopterden köylüleri atması konusuna atıf yapmıştır. Açıklamasından kısa bir bölüm alınarak büyük bir linç kampanyası başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Nedim Şener, TV 100 canlı yayınında Özel'in Tanrıkulu'na destek açıklamalarını değerlendirdi.

"CHP'Lİ İSİMLERİN ÜZERİNDE BELİRLEYİCİ"

Sezgin Tanrıkulu'nun partiden Özgür Özel, Veli Ağbaba ile Yüksel Taşkın'dan destek aldığını vurgulayan Şener, "Özel, bugünkü desteğini artık açıktan konuşmak zorunda kaldı. Tanrıkulu vekil olarak görülüyor ama hakikaten bunların üzerinde belirleyici." diye konuştu.

"VEKİL DOKUNULMAZLIĞI LAZIM YOKSA DEVLET DOKUNUR"

Tanrıkulu'nun 'birilerinin adamı' olduğunu vurgulayan Şener, "Özel'in Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun da üzerinde belirleyici. O birilerinin adamı, küresel sistemde onun yeri ve kodu var. Bu adamlar haber verici elemanlar. Milletvekilliği dokunulmazlığı onlara lazım yoksa devlet dokunur onlara." dedi.

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