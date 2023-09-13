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TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu hakkında yeni gelişme: Talep Adalet Bakanlığına gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçunu içeren soruşturma izni talebini Adalet Bakanlığına gönderdi.

AA13 Eylül 2023 Çarşamba 15:29 - Güncelleme:
TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu hakkında yeni gelişme: Talep Adalet Bakanlığına gönderildi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik iddiaları nedeniyle CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatmak için Adalet Bakanlığından izin talebinde bulundu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçu' yönünden tanzim olunan soruşturma izin talebi Adalet Bakanlığına gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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