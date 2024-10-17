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TSK'ya iftira atan Fincancı'ya açılan manevi tazminat davasında karar

Şebnem Korur Fincancı'nın, 'TSK'nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını' iddia ettiğine dair açıklamaları nedeniyle açılan manevi tazminat davasında karar çıktı. Fincancı, 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.

DHA17 Ekim 2024 Perşembe 13:25 - Güncelleme:
TSK'ya iftira atan Fincancı'ya açılan manevi tazminat davasında karar
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Şebnem Korur Fincancı'nın, 'TSK'nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını' iddia ettiğine dair açıklamaları nedeniyle açılan manevi tazminat davasında karar çıktı. Fincancı, 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.

  • Şebnem Korur Fincancı
  • mahkeme

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