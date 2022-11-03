TSK'ya iftira atan terör iltisaklı avukat gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, 22 Ekim'de İzmir Barosu Genel Kurulunda konuşması esnasında, "Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendirilmektedir ancak yetkililerce bugüne kadar bu bilgilerin soruşturulduğuna dair yalanlamak dışında en ufak bir açıklama yapılmamıştır." ifadesini kullanan Turan hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyesi Turan ifade işlemleri için Emniyete götürüldü.

OLAY

Baronun 22 Ekim'de, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan Olağan Genel Kurulunda kürsüye çıkan Aryen Turan'ın TSK hakkındaki iddialarına salondaki bazı avukatlar tepki göstermiş, kısa süreli arbede yaşanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Turan'ın konuşmasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia etmesi üzerine resen soruşturma başlatmıştı.

Ayrıca bir grup avukat Turan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

KCK/TDÖ BAĞLANTISI VAR

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İzmir şubesi yönetim kurulu üyesi olan Aryen Turan'ın KCK/TDÖ içerisinde bulunan şüpheliler ve KCK/TDÖ'nün avukatlar boyunda faaliyet yürüten kişiler ile irtibatı olduğu da belirlendi.

Terör örgütü PKK sempatizanları ile irtibatı olduğu da ortaya çıkan Turan'ın İzmir Barosu organizesinde Şanlıurfa, Diyarbakır ve Şırnak illerinde başlatılan terör soruşturmaları kapsamında Özgürlük için Hukukçular Derneği üyesi avukatların gözaltına alınmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen basın açıklamasına katıldığı da belirlendi.

PKK SEMPATİZANLARINA EĞİTİM VERDİ

Turan, 6-8 Ekim olayları olarak bilinen ve HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 teröristin yargılandığı dava duruşmasına sanık avukatlarından biri olarak katıldı.

Turan'ın geçtiğimiz Haziran ayında HDP İzmir il başkanlığında terör suçları ile ilgili gerçekleşebilecek operasyonlarda yakalama, gözaltı ve ifade alınması ile ev aramalarında dikkat edilecek hususlar ile ilgili PKK ile iltisaklı şüphelilere eğitim veren avukatlar arasında olduğu da ortaya çıktı.

BEBEK KATİLİ İLE GÖRÜŞMEK İSTEMİŞ

TSK'ya iftira atan avukat Aryen Turan'ın Terör örgütü PKK elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirebilmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne 09 Haziran2022'de dilekçe sunarak talepte bulunan Avukatlar arasında olduğu da tespit edildi.