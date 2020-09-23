TSK'ya milli ateş gücü! Benzerini üreten 3 ülkeden daha üstün

23 Eylül 2020 Çarşamba 10:56 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 11:04

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Hafif ve ergonomik yapısı ile Mehmetçik’in hareket kabiliyetini arttıran sistem kesintisiz atış imkanı ile sahada önemli avantaj sağlıyor.

İSMAİL DEMİR YAPTIĞI AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERDİ;

Savunma sanayiimiz, Mehmetçik’e sahada fark oluşturacak ürünler sunmaya devam ediyor. Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5.56 ve 7.62 mm makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor.

Üstün özelliklere sahip… Mehmetçik'in gücüne güç katacak sistem

STM Defence tarafından tamamen Mehmetçik’in ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistem, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip.

Sistem; hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp anında ateş gücü sağlaması gibi özellikleriyle askerimize sahada önemli avantaj sağlayacak.