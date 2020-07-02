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Güncel

TSK'yla ilgili kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

TSK'da disiplin uygulamasında düzenleme yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AA02 Temmuz 2020 Perşembe 09:02 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 09:19
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