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Tsunami uyarısı: Yarım saat vaktimiz olacak

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi'nde yaşanacak bir tsunaminin yaklaşık yarım saat içinde kıyılara ulaşabileceği uyarısını yaptı.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 10:48 - Güncelleme:
Tsunami uyarısı: Yarım saat vaktimiz olacak
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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen İzmir Afet Koordinasyon Çalıştayı'nda deprem, tsunami ve volkanik patlamalara ilişkin sunum gerçekleştirdi.

İzmir'in doğal afet tehlikelerinin sadece deprem ve tsunami ile sınırlı olmadığını belirten Sözbilir, "Dünyada gözlemlenen tüm doğal afetler belli zamanlarda İzmir'de de etkili olabiliyor. Son dönede yeni bir afet türü olarak, volkanik patlama tehlikesi de ortaya çıkmış durumda. İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı'na, volkanik patlamayı da eklemek gerekiyor. Volkanik bir patlama olduğunda ne tür önlemler alabiliriz, bununla ilgili çalışmaları da yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Sözbilir, Ege Denizi'ndeki son depremlerin Santorini Adası'nın kuzeyinde yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu bölgede çok sayıda volkan var. Geçmişte 5-6 kez püskürmeler gerçekleşmiş, bunları depremler izlemiş ve ardından tsunami ve volkan patlaması gerçekleşmiş. Bunlar, Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalmasıyla oluşuyor. Bu evrimsel bir süreç, dalma-batma olayı sürdükçe bölgede binlerce yıl deprem, volkan patlaması ve tsunami olacak."

Santorini'de milattan önce 1600 yılındaki patlamanın 6 büyüklüğünde bir deprem oluşturduğunun tahmin edildiğini, volkanın tekrar patlaması halinde atmosfere büyük miktarda kül ve gaz yayılacağını anlatan Prof. Dr. Sözbilir, bunun hava kirliliğine, tarım alanlarının zarar görmesine ve çeşitli çevresel sorunlara yol açabileceğini kaydetti.

Sözbilir, Ege Bölgesi'nde yaşanacak bir tsunaminin yaklaşık yarım saat içinde kıyılara ulaşabileceğini belirterek "Önce deprem, ardından tsunami yaşanıyor. İkisi aynı anda olmuyor çünkü tsunaminin bir varış süresi var. Bizim en az yarım saat vaktimiz olacak. Bir tsunami olduğunda ne yapmamız gerektiğini biliyorsak bir sorun yaşamayacağız. Kıyıdan karaya, deniz seviyesinden yukarıya doğru gitmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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