TTB'nin 'Bozkurt' hazımsızlığı! Akla ziyan açıklama

Türk Tabipler Birliği (TTB), Bozkurt işareti yaparak UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a verdiği cezaya tepki gösteren doktorlara yönelik akla ziyan bir açıklama yaptı.

Almanya'daki Euro 2024 finallerinde Avusturya galibiyeti sonrası milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Bozkurt işaretli sevinci gündemdeki yerini koruyor.

UEFA'nın Demiral'a verdiği 2 maçlık cezadan sonra tepkilerin ardı arkası kesilmedi.

DOKTORLARDAN BOZKURT İŞARETLİ DESTEK

Bir grup doktor da girdikleri ameliyatta Bozkurt işareti yaparak Merih Demiral'a destek verdi.

Doktorların paylaştığı fotoğraf da tartışmaların boyut atlamasına neden oldu.

Daha önce birçok kez milli değerlerin karşısında yer alan TTB'den bir açıklama yapılarak hekimlerin tarafsız kalmaları gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda basında ve sosyal medyada hekimlerin sağlık hizmeti sunarken politik kimliklerini belirten çeşitli işaretler yaptıkları görüntüler yayımlanmaktadır.

Hekimlerin, tıpkı toplumun diğer üyeleri gibi, farklı politik düşünce ve değerlere sahip olmaları doğaldır. Hekimler ülkede ve dünyada gelişen olayların politik doğasına karşı kişisel olarak tutum almakta da doğal olarak özgürdür.

Bununla birlikte hekimler, meslek ahlakı kuralları gereğince sağlık hizmeti sunarken yansızlıklarını korumakla yükümlüdür.

Tüm meslek ahlakı kuralları gibi, bu kuralların da var edilme nedeni, toplumun mesleğe ve mesleği uygulayanlara güven duymalarını sağlamaktır. Meslek ahlakı kurallarını ve ifade ettikleri değerleri deyim yerinde ise "gözümüz gibi koruma" özenimiz de buradan kaynaklanmaktadır.

Toplum da tıpkı hekimler gibi farklı kişisel değerlere ve politik kimliklere sahip bireylerden oluştuğu için, ancak güven duyulması halinde sağlık sorunları için hekimlere başvurulacak, tüm bilgiler rahatlıkla paylaşılabilecek ve meslek hakkıyla uygulanabilecektir.

Bu nedenle hekimlerin sağlık hizmeti sunarken politik kimlikleri de dahil olmak üzere kişisel değerlerini bir yana bırakmaları, gerek kendilerine gerekse de tıp kurumuna karşı güvenin sarsılmasına yol açabilecek her türlü söz ve davranıştan kaçınmaları gerekmektedir.

Söz konusu görüntülerin bu yükümlülüklerle bağdaşmadığı, güveni zedeleyici nitelikte olduğu açıktır.

Gerek hekimlere gerek hekimleri istihdam eden kurumlara, toplum sağlığı açısından son derece önemli olan "hekimin yansızlığı" ilkesini ve güveni koruma yükümlülüğünü bir kez daha anımsatıyoruz."

TTB'NİN SKANDAL KARNESİ

Türk ordusuna kimyasal silah iftirasında bulunduğu için "terör örgütü yapma" suçlamasıyla tutuklanan TTB eski Başkanı Fincancı, daha önce de sözde ermeni soykırımına destek açıklaması yapmıştı.

Dönemin TTB Başkanı Şebnem Korur Financı, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda Ermenice konuşarak, "Ermeni soykırımının hâlâ kapı arkasında konuşulmak zorunda hissedilmesinin, Ermeni halkının yaşadığı mahallelerde ilkokula, sokağa Türk isimlerinin verilmesinin utancını yaşıyorum." ifadeleriyle skandal bir açıklamaya imza atmıştı.