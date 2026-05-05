5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
Güncel

TTK, Zonguldak ve Bartın'da 262 daimi işçi alacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Zonguldak ve Bartın'da 262 daimi işçi alımı yapacak.

AA5 Mayıs 2026 Salı 10:14
TTK'nin konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2025-2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında kurumun yer üstü ve yer altı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere, Zonguldak İş Kurumu aracılığıyla 242, Bartın İş Kurumu aracılığıyla 20 olmak üzere toplam 262 işçi alınacak.

Başvurular, Zonguldak ve Bartın İş Kurumlarınca 11-15 Mayıs'ta yayımlanacak ilanlar üzerinden yapılacak. Başvuru sürecinin ardından, işe alınacak adayların belirlenmesi amacıyla 9 Haziran'da elektronik kura çekimi gerçekleştirilecek.

Adaylarda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, başvuru süresinin son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve başvurunun ilk günü itibarıyla 32 yaşından gün almamış olma, başvuru yapılan ilde ikamet etme ve ilan edilen öğrenim şartları aranacak.

Kura sonucu belirlenen adaylar, belge kontrolü, sağlık muayenesi ve arşiv araştırması süreçlerine tabi tutulacak. Bu aşamalarda şartları sağlamadığı tespit edilen adaylar işe alınmayacak.

İşçi alımına ilişkin tüm duyurular TTK'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak, adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecek.

