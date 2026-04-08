CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından cinsel tacize uğradığını belirten Tuana Elif Gülüşan'ın şüpheli şekilde hayatını kaybettiği trafik kazasına ait bilirkişi raporunda çarpıcı tespitler yer aldı.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, raporda asfalt zeminli yol üzerindeki fren ve lastik izlerinin, Tuana'nın düştüğü noktadan 4 metre sonrasında başladığına dikkat çekildi. Bu durumun sürücünün aldığı 1.97 promil alkolün olumsuz etkisi nedeniyle kaynaklandığı ifade edildi.

ANNENİN İFADESİ

Şoför Adem Hasbaş'ın 'arkası dönük ve kulaklık takmış olduğu'nu beyan ettiği Tuana'ya selektör yapmak ve korna çalmak suretiyle sol tarafından geçiş yapabileceğini varsayarak seyrine devam ettiği esnada kazanın meydana geldiği ifade edildi. Raporda Hasbaş'ın tali kusurlu olduğu kaydedildi. Tuana'nın da, 11 metre genişliğindeki 2 şeritli yolun ortalama 8 metresini geçmiş olması ve üzerinde koyu renkli kıyafet bulunması sebebiyle kusurlu olduğu ifade edildi.

Elif Tuana'nın annesi Nuray ve babası Ahmet Torun'un savcıya verdiği ifadeler de ortaya çıktı. Nuray Torun, eski belediye başkanı olan Hasbi Dede'nin sanık olduğu dava sürecinde kızı Tuana'nın psikolojisinin etkilendiğini ve 24 Mart'ta bir psikolog ile görüştüğünü belirtti. Anne Torun, aynı gün yapay zeka ile oluşturulmuş kendisine ait müstehcen videoların ortaya çıkması nedeniyle Tuana'nın üzüldüğünü ve okula gitmediğini, "Anne gidelim buradan" dediğini aktardı.

Raporda, Hasbi Dede'nin eski eniştesi Osman Akkoyun'un restoranında çalışan şoför Adem Hasbaş'ın kazada tali kusurlu olduğu ifade edildi.

CHP'Lİ 26 VEKİL TUANA'NIN ÖLÜMÜNÜ ŞÜPHELİ BULDU

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile birlikte 26 CHP milletvekili, Giresun'da CHP Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizlerine maruz kalan 17 yaşındaki Tuana Torun'un trafik kazasında ölümünü şüpheli buldu. CHP'li milletvekilleri, konunun TBMM çatısı altında araştırılması için önerge verdi. Önergede, "Başta Giresun'un Görele'de çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Hasbi Dede'ye ilişkin süreçte, 17 yaşındaki mağdurun trafik kazası ile yaşam hakkını yitirmesi olmak üzere, Türkiye'de kız çocukları ve kadınların intiharları, şüpheli ölümleri hakkında....Meclis araştırması açılması' istendi.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN

Gülizar Biçer Karaca, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde TBMM Grup Başkanvekili olarak görev yapan isimdi. Biçer, Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olarak biliniyordu. Özgür Özel'e yakınlıkları ile de bilinen Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ve Gökçe Gökçen'in de önergede imzasının olması dikkat çekti.

