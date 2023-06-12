TÜBA ve TÜBİTAK arasında imzalanan protokolle burs programına başvurular başladı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında imzalanan protokolle Türkiye ile Özbekistan arasında bilimsel ve teknolojik iş birliğinin teşviki için hayata geçirilen Aziz Sancar Araştırma Burs Programı'nın başvuruları başladı.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, TÜBA 59. Genel Kurulunda TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın attığı imzalarla resmileşen burs programına başvurular çağrıya açıldı. Başvurular, 14 Temmuz'da sona erecek.

Program kapsamında, en az 1, en çok 3 yıl destek verilecek. Destekten, Özbekistan'da sürekli ikamet eden Özbek vatandaşları faydalanabilecek. Temel bilimlerde biyoloji, fizik, kimya, matematik, moleküler biyoloji ve genetik, mühendislik bilimleri, astronomi, yer ve uzay bilimleri, bilgi teknolojileri; tarımsal bilimlerde tarım, gıda, hayvancılık, veterinerlik; sosyal bilimlerde uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, eğitim bilimleri alanlarında çalışan doktora ya da sonrasındaki araştırmacılar programdan yararlanabilecek.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Akademi'nin Türk dünyasıyla ilgili pek çok çalışma ve program yürüttüğünü belirterek, "TÜBA Şeref Üyemiz Prof. Dr. Aziz Sancar'a verdiğimiz sözü yerine getirmek üzere Türk Cumhuriyetleriyle farklı alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlardan biri de hocamız adına açtığımız burs programı. Türk Cumhuriyetleriyle yürüttüğümüz bilimsel iş birliğimiz, ortak programlarımız, planladığımız projelerimiz var. Bunu çok önemsiyoruz çünkü bizim birlik ve beraberliğimiz, özellikle bilimsel anlamdaki güç birliğimiz her anlamda Türk varlığını ve etkisini artıracaktır." ifadelerini kullandı.