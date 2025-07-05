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TÜBAF'tan Özgür Özel'e sert tepki: Gazetecilere yönelik bu saldırı kabul edilemez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı gezisinde bulunan gazetecileri hedef aldı. Türkiye Basın Federasyonu söz konusu ithamları, “basına saldırı” ve “mesnetsiz itham” olarak nitelendirerek Özel'i özür dilemeye çağırdı.

AA5 Temmuz 2025 Cumartesi 21:34 - Güncelleme:
TÜBAF'tan Özgür Özel'e sert tepki: Gazetecilere yönelik bu saldırı kabul edilemez
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Federasyondan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine katılan gazetecilere yönelik "not tutamıyorlar, kayıt alamıyorlar, soru soramıyorlar" şeklindeki ifadelerinin, gerçekleri yansıtmadığı ve kabul edilemez bir şekilde basın mensuplarını hedef aldığı belirtildi.

"Cumhurbaşkanımızın yurt dışı seyahatlerine eşlik eden gazeteciler, her zaman olduğu gibi görevlerini büyük bir ciddiyetle, meslek etiğine uygun şekilde yerine getirmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sayın Özel'in bu ifadeleri, sadece orada görev yapan gazetecilere değil, Türk basınının tamamına yönelik bir karalama çabasıdır. Gazeteciler, bağımsızlıkları çerçevesinde görevlerini icra ederler ve kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu layıkıyla taşırlar. Bu nedenle Sayın Özel'in sarf ettiği ifadeler mesnetsizdir ve medya çalışanlarının itibarına gölge düşürmeyi amaçlamaktadır. Bizler, bu haksız ithamı ve meslektaşlarımıza yönelik bu saldırgan dili şiddetle kınıyor, Sayın Özgür Özel'i bu talihsiz açıklamaları nedeniyle kamuoyu önünde özür dilemeye davet ediyoruz."

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