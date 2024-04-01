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TÜBİTAK 11 personel istihdam edecek

TÜBİTAK, Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapmak üzere 11 araştırmacı alacak.

AA1 Nisan 2024 Pazartesi 14:33 - Güncelleme:
TÜBİTAK 11 personel istihdam edecek
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Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, araştırmacı hizmet grubunda görev alacak 11 proje personeli kadrosu için başvurular 25 Nisan'a kadar yapılabilecek. İstihdam edilecek personel, TÜBİTAK UME'nin Gebze'deki birimlerinde görevlendirilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.

Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

  • TÜBİTAK UME
  • araştırmacı alımı
  • metroloji uzmanı

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