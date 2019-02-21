11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3341
  • 6,057
  • 229.462
  • 101.971
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TÜBİTAK 76 personel alacak

TÜBİTAK Başkanlığınca çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 61'i Ar-Ge personeli, toplam 76 kişi alınacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ve İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) bünyesinde görev yapmak üzere 61 Ar-Ge personeli alınacak.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" üzerinden 14 Mart'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 teknisyen, diğer teknisyen ve teknikerler, usta, aşçı, dağıtıcı ve memur alımı yapılacak. Söz konusu alım için 25 Şubat'a kadar başvurulabilecek.

Başvurular, İŞKUR'un "https://esube.iskur.gov.tr" web sayfası üzerinden yapılabilecek.

Alımlar için gerekli koşul ve süreçlere TÜBİTAK, Devlet Personel Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumunun internet sitelerinden ulaşılabilecek.

Hindistan’da 2 gösteri uçağı düştü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

İsyan ateşi CHP'yi sardı

İsyan ateşi CHP'yi sardı

Kemal Karpat vefat etti

Kemal Karpat vefat etti

ABD'ye geri dönmek isteyen 'DEAŞ gelini'ne ret

ABD'ye geri dönmek isteyen 'DEAŞ gelini'ne ret

Korkutan açıklama: Nükleer silahlara başvurabiliriz

Korkutan açıklama: Nükleer silahlara başvurabiliriz

Asgari ücretlilere güzel haber

Asgari ücretlilere güzel haber

'CHP Rumların ağzıyla konuşuyor'

'CHP Rumların ağzıyla konuşuyor'

'İzmir, bu projelerle 10 numara olacak'

'İzmir, bu projelerle 10 numara olacak'
 

POPÜLER HABERLER

Uçak gemilerini imha edebilen nükleer torpido bu bahar suya indirilecek

Uçak gemilerini imha edebilen nükleer torpido bu bahar suya indirilecek

Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

Asgari ücretlilere müjde

Asgari ücretlilere müjde

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA