İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2025 Pazar / 26 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3199
  • EURO
    49,2354
  • ALTIN
    5551.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı 2025 yılı ikinci çağrı sonuçları belli oldu
Güncel

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı 2025 yılı ikinci çağrı sonuçları belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim 2025 Yılı 2'nci Çağrısı sonuçları belli oldu. Çağrı kapsamında 109 girişimciye Mükemmeliyet Mührü verilmesi uygun bulundu' dedi.

IHA16 Kasım 2025 Pazar 16:45 - Güncelleme:
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı 2025 yılı ikinci çağrı sonuçları belli oldu
ABONE OL

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BiGG) 2025 Yılı 2'nci Çağrısı sonuçlarını duyurdu. Kacır, çağrı sonucu 109 girişimciye Mükemmeliyet Mührü verileceğini ve aynı zamanda firmalarını kuran girişimcilere yüzde 3 hisse karşılığında TÜBİTAK BiGG Fonundan 900 bin lira yatırım alabileceklerini açıkladı.

"TÜBİTAK BİREYSEL GENÇ GİRİŞİM 2025 YILI 2'NCİ ÇAĞRISI SONUÇLARI BELLİ OLDU"

Bakan Kacır, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim 2025 Yılı 2'nci Çağrısı sonuçları belli oldu. Çağrı kapsamında 109 girişimciye Mükemmeliyet Mührü verilmesi uygun bulundu. Firmalarını kuran girişimciler, yüzde 3 hisse karşılığında TÜBİTAK BiGG Fonundan 900 bin lira yatırım alabilecekler. Bugüne dek 2 bin 687 teknogirişim firması BiGG desteğine uygun görüldü. Yenilikçi girişimleri desteklemeyi, teknoloji ekosistemimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

Vatandaşlar, sonuçlara ilişkin detaylara https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-bigg-yatirim-2025-yili-2-cagrisinin-sonuclari-belli-oldu linkinden ulaşılabilecek.

  • TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim
  • Mükemmeliyet Mührü
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.