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TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi, İzmir Körfezi'nde incelemelerde bulunacak

TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi, balık ölümlerinin görüldüğü İzmir Körfezi'nde çeşitli noktalardan numune alacak.

AA24 Ağustos 2024 Cumartesi 15:15 - Güncelleme:
TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi, İzmir Körfezi'nde incelemelerde bulunacak
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İzmir Körfezi'nde kötü koku sorunu ve toplu balık ölümlerinin görülmesi sonrası kirlilik kaynağının tespiti için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalara destek vermek üzere Bakanlık merkez teşkilatına bağlı uzman ekipler ile Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı da bölgeye sevk edildi.

Yarın İzmir Körfezi'nde olması beklenen ekiplerin, denize dökülen derelerle atık su kaynaklarında araştırma yapacağı, alınan numunelerin mobil laboratuvarda analiz edileceği belirtildi.

Ayrıca TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi, Denizlerde Bütünleşik İzleme Programı (DEN-İZ) kapsamında İzmir Körfezi'nde araştırmalar yapacak.

Körfezde belirlenen noktalardaki çeşitli derinliklerden deniz suyu numuneleri alacak gemideki bilim ekibi, sudaki fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik kaliteyi ölçecek.

  • TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi
  • İzmir Körfezi
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