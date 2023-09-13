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TÜBİTAK'ta solvent tankında parlama sonrası yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK yerleşkesinde solvent tankında meydana gelen parlamanın ardından yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

IHA13 Eylül 2023 Çarşamba 12:15 - Güncelleme:
TÜBİTAK'ta solvent tankında parlama sonrası yangın
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Olay, Barış Mahallesi Doktor Zeki Acar Cadde'sinde bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yerleşkesindeki Ulusal Metroloji Enstitüsü'nde (UME) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, solvent tankında bilinmeyen bir sebepten dolayı parlama meydana geldi. Parlamanın ardından yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri alanda soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Öte yandan, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili bölgeye gelerek bilgi aldı.

Polis olayla ilgili incelme başlattı.

  • TÜBİTAK yangın
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