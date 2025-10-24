İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2025 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,994
  • EURO
    48,8269
  • ALTIN
    5479.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Tufan Erhürman Cumhurbaşkanlığı yemini etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanlığına seçilen Tufan Erhürman, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen törende ant içti.

AA24 Ekim 2025 Cuma 10:53 - Güncelleme:
Tufan Erhürman Cumhurbaşkanlığı yemini etti
ABONE OL

Meclis'e gelişinde KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından karşılanan KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı Erhürman, askeri birliği selamladı.

Erhürman, Meclis Genel Kurul Salonu'na gelerek Cumhurbaşkanlığı yemini etti.

Tufan Erhürman, okuduğu yemin metninde şu ifadeleri kullandı:

"Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma, halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma, her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve anayasa ve yasalara bağlılıktan ayrılmayacağıma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Erhürman'ın yemin etmesinin ardından Genel Kurul Salonu'nda İstiklal Marşı okundu.

Törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı ve aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı olan Bertan Özerdağ, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, bürokratlar, siyasetçiler ve diğer davetliler katıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.