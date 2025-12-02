İSTANBUL 15°C / 8°C
Güncel

Tüfeğin kazara ateş alması sonucu genç kız hayatını kaybetti

Denizli'de erkek arkadaşının oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği kız hayatını kaybetti.

IHA2 Aralık 2025 Salı 22:33 - Güncelleme:
Olay, Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesinin evde olmadığı sırada erkek arkadaşı ile oturan Zahra Jahan (15), erkek arkadaşının elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurularak yere yığıldı. Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Zahra Jahan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Jahan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tüfekle ateş açan şahıs ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

