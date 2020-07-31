Tüfek kazara ateş aldı, 43 yaşındaki adam öldü

İddiaya göre, Kömyatak Yaylası'nda gece saatlerinde C.Ü, evin yakınında gördüğü tilkiyi vurmak için evden tüfek aldı.
C.Ü'nün dışarı çıktığı sırada kazara ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, dayısı Hasan Aksoy'un (43) başına isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aksoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Aksoy'un cenazesi, incelemelerin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine kaldırıldı.
Şüpheli yeğen jandarma tarafından gözaltına alındı.