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Tüfekle balkonda dehşet saçtı: İkna etmeye çalışanı da vurdu

Çanakkale'de tüfekle balkona çıkan şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan kişiyi vurdu.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 14:59 - Güncelleme:
Tüfekle balkonda dehşet saçtı: İkna etmeye çalışanı da vurdu
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Çanakkale'de balkona av tüfeğiyle çıkan şüpheli, kendisini ikna etmek isteyen kişiyi ateş ederek yaraladı.

Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'ta bir kişi av tüfeğiyle balkona çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin silahını bırakması için çağrıda bulunduğu şüpheli, zaman zaman tüfeğini ekiplere ve çevredekilere doğrulttu.

Şüpheli bu sırada ikna çalışmalarına katılan sokaktaki bir kişiyi ateş ederek vurdu. Yaralıya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.

Öte yandan şüphelinin bulunduğu balkonda yaşlı bir kadın bulunduğu gözlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölge yaya ve araç giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

Polis ekiplerinin şüpheliyi silahını bırakması ve teslim olması için müzakere çalışmaları devam etti.

  • tüfekle balkon vuruşu
  • şüpheli saldırı
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