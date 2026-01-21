İSTANBUL 9°C / 6°C
Güncel

Tüfekle şaka olmaz! 11 yaşındaki çocuğun ölümünde kuzene tutuklama

Aksaray'da 11 yaşındaki H.K'nin tüfekle vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan kuzeni B.S. tutuklanırken, çocuğun kardeşi serbest bırakıldı.

21 Ocak 2026 Çarşamba 18:09
Tüfekle şaka olmaz! 11 yaşındaki çocuğun ölümünde kuzene tutuklama
Gözaltına alınan 2 kişiden biri olan çocuğun kardeşi jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen çocuğun kuzeni B.S. (18) ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

B.S'nin ifadesinde, şakalaştıkları sırada tüfeğin ateş aldığını, öldürmek için ateş etmediğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Ankara'da yaşayan H.K, ailesiyle yarıyıl tatilini geçirmek için Sağlık beldesinde yaşayan anneannesinin evine gelmiş, dün komşularına giden anne ve anneanne eve döndüğünde H.K'yi tüfekle vurulmuş halde ölü bulmuştu.

Jandarma ekipleri, B.S'yi ve çocuğun kardeşini gözaltına almıştı.

