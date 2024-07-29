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Haddini aşan sözler sarf etmişti... Tuğba Ekinci hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şarkıcı Tuğba Ekinci hakkında bir ödül töreninde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

AA29 Temmuz 2024 Pazartesi 15:03 - Güncelleme:
Haddini aşan sözler sarf etmişti... Tuğba Ekinci hakkında soruşturma başlatıldı
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Şarkıcı Tuğba Ekinci hakkında, sahne aldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşmasındaki sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekinci'nin İstanbul'da sahne aldığı bir ödül töreninde yaptığı ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında paylaşılan konuşmasında sarf ettiği sözlere ilişkin harekete geçti.

Başsavcılık, Ekinci hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

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