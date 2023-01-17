Tuğçe Can'ın katil zanlısı tutuklandı: Susma hakkını kullandı

Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Tuğçe Can, sırtından ve karnından bıçaklandıktan sonra boğazı kesilerek öldürüldü. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen maktulün 1 buçuk aylık sevgilisi 22 yaşındaki Onur K. (22), olay yerinden kaçtı. Cinayet şüphesi ile aranan Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Onur K., polis ekiplerince kent merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolü için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde Onur K.'nin yakalanmadan önce ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği anlaşıldı. Hastanede midesi yıkanan katil zanlısı yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hastanede hayati tehlikeye atlatan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

SUSMA HAKKINI KULLANDI, TUTUKLANDI



Katil zanlısı Onur K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, burada çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince 'kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı Onur K.'nin savcılıkta ve sulh ceza hâkimliğinde susma hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenildi.