27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6508
  • 6,176
  • 270.261
  • 105440
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tuğçe'nin erkek arkadaşı gözaltında: Şaka yaparken yanlışlıkla vurdum

İZMİR'in Buca ilçesinde yaşayan Tuğçe Baran'ın (22), evinde tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili, genç kızın arkadaşı Emre K. gözaltına alındı. Emre K.'nin polise verdiği ifadede, Tuğçe Baran'ı tabancayla şaka yapmak isterken, yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, dün öğle saatlerinde Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta meydana geldi. Tuğçe Baran'ın evinden silah sesini duyan ve kısa süre sonra bir kişinin kaçtığını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Baran'ı başından vurulmuş halde buldu. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Baran, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Baran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuğçe Baran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Çevredekilerin silah sesinin ardından bir kişinin evden kaçarak uzaklaştığı bilgisi üzerine polis şüphelinin belirlenip yakalanması için evin yakınında bulunan güvenlik ve MOBESE kameralarını da incelemeye aldı.
 
Kaçan kişinin, genç kızın arkadaşı Emre K. olduğu belirlendi ve saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Emre K.'nın, polise verdiği ilk ifadede, "Tabancayla şaka yapmak isterken yanlışlıkla vurdum. Tuğçe'yle aramızda hiçbir sorun yoktu" dediği öğrenildi.
 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Milli lazer silahı ´ARMOL´ TSK envanterine girmeye hak kazandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

PKK'ya ağır darbe: 7 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Yakın arkadaşı anlattı: Cemal Kaşıkçı'nın fikirlerinden korktular

Yakın arkadaşı anlattı: Cemal Kaşıkçı'nın fikirlerinden korktular

İncir yaprağından kaşıkla tüketiliyor, sofraların vazgeçilmezi

İncir yaprağından kaşıkla tüketiliyor, sofraların vazgeçilmezi

Ve Terim'den beklenen kesik! 'İkiniz de...'

Ve Terim'den beklenen kesik! 'İkiniz de...'

ABD'den dikkat çeken karar: Katar'daki merkezi kapattı

ABD'den dikkat çeken karar: Katar'daki merkezi kapattı

Yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Çin'e gidecekler dikkat! Büyükelçilik'ten önemli hizmet

Çin'e gidecekler dikkat! Büyükelçilik'ten önemli hizmet

ASELSAN elektrikli otobüsle yollara çıkıyor

ASELSAN elektrikli otobüsle yollara çıkıyor
 

POPÜLER HABERLER

Taksiciye gasp dehşeti! Bu hale getirdiler

Taksiciye gasp dehşeti! Bu hale getirdiler

İncir yaprağından kaşıkla tüketiliyor, sofraların vazgeçilmezi

İncir yaprağından kaşıkla tüketiliyor, sofraların vazgeçilmezi

Tam 3 bin yıllık! Bingöl'de bulundu

Tam 3 bin yıllık! Bingöl'de bulundu

Vatandaşlar her yıl akın ediyor: Kuyruk 1 kilometreyi aştı

Vatandaşlar her yıl akın ediyor: Kuyruk 1 kilometreyi aştı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA