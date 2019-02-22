Tuğgeneral Göksel Sevindik, NATO Muhabere ve Bilgi Ajansına atandı Genelkurmay Başkanlığı Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Tuğgeneral Göksel Sevindik'in NATO Muhabere ve Bilgi Ajansına atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.