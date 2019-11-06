Tuğrul Odabaş kimdir? Tuğrul Odabaş ne iş yapıyor? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ünlü şarkıcı Işın Karaca, üç yıllık eşi Tuğrul Odabaş'tan tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Boşanma haberlerinin ardından Tuğrul Odabaş'ın hayatı merak konusu oldu. Boşanma kararının ardından Tuğrul Odabaş, Işın Karaca ile birlikte yaşadığı evden ayrıldı. Tuğrul Odabaş hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

TUĞRUL ODABAŞ KİMDİR?

Tuğrul Odabaş, Işın Karaca'nın çocukluk arkadaşı olarak tanınıyor. Işın Karaca 2016 yılında üçüncü evliliğini Tuğrul Odabaş ile yapmıştı. Işın Karaca Tuğrul Odabaş ile igili olarak; ''Müzik ve magazin dünyasından biri değil, İşinde gücünde bir işadamı." demişti.