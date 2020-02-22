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TÜGVA 44. İl Temsilcileri İstişare Kampı Ürgüp'te yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 44'üncü İl Temsilcileri İstişare Kampı, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştirildi.

AA22 Şubat 2020 Cumartesi17:15 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 17:15

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Uygulama Otelindeki programda, Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan TÜGVA yöneticileri bir araya geldi.

Toplantıda, vakfın çalışmaları değerlendirildi ve yeni hedefler ile projeler masaya yatırıldı.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf temsilcileriyle belirli aralıklarla bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını belirtti.

TÜGVA olarak 81 ilde faaliyet yürüttüklerini aktaran Eminoğlu, şunları söyledi:

"Temel gayemiz, ortaokul, lise ve üniversitedeki kardeşlerimizin, milli manevi değerleri güçlü olan, geçmişle gelecek arasında köprü kurabilecek bir nesil olarak yetişmesini sağlamaktır. Gençlerimizin yapay zeka, robotik kodlama gibi bugünün teknolojisine hakim olan, uluslararası alanda ülkesini temsil eden bireyler olmasına vakfımız katkı sağlıyor. Aklı ve kalbi selim bir nesil yetiştirmek için çabalıyoruz."

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş da istişare kampını ziyaret ederek, TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu ve il temsilcileri ile sohbet etti.

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