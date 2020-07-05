TÜGVA Ayasofya dijital halısına yoğun katılım! Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA sevdamızı dokuyoruz Ayasofya imzalala

05 Temmuz 2020 Pazar 14:51 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 14:51

Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA 'Sevdamızı dokuyoruz' sloganıyla Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılması için Ayasofya’nın dijital halısını dokumaya başladı. Türkiye Gençlik Vakfı 'sevdamızı dokuyoruz' Ayasofya imza kampanyası yoğun talep görüyor. Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA sevdamızı dokuyoruz Ayasofya imzalalamak isteyen vatandaşlar internet ortamında TÜGVA Ayasofya dijital halısı için imza atıyor.

Dijital halı için www.sevdamizidokuyoruz.com isimli internet sitesine dijital halı dokunması davetinde bulunuldu. Ayasofya'nın ibadete açılmasını isteyen milyonlarca vatandaş Ayasofya dijital halısı için Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA sevdamızı dokuyoruz Ayasofya imzalalayarak destekte bulunuyor. Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA sevdamızı dokuyoruz Ayasofya imzalalamak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

TÜGVA SEVDAMIZI DOKUYORUZ AYASOFYA İMZALA

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Ayasofya'nın cami statüsüne geçmesi için sosyal medyadan imza kampanyası başlattı. Sosyal medya hesapları üzerinden "Ayasofya Camii'nde bir araya gelmek istiyoruz" diyerek bir paylaşımda bulunan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ayasofya'nın dijital halını dokumaya başladı.

Bunun için de www.sevdamizidokuyoruz.com adındaki internet adresini paylaştı. Ayasofya'ya halı dokumak isteyenleri siteye davet etti.

AYASOFYA'YA DİJİTAL HALISI TÜGVA SEVDAMIZI DOKUYORUZ İMZASI

TÜGVA, sosyal medya hesabından, "Fatih'in emaneti… Ümmetin meselesi! Ayasofya Cami'nde bir araya gelmek istiyoruz, bunun için çalışıyoruz! Gençler olarak Ayasofya'nın dijital halısını sevdamızla dokuyoruz! İmza at, Ayasofya halısını tamamla! http:/sevdamizidokuyoruz.com #İlmekİlmekAyasofya #Ayasofya”’’ ifadelerini paylaştı.

AYASOFYA'NIN YENİDEN BADETE AÇILMASI İÇİN İMZA KAMPANYASI

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, 1934'te Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürülen Ayasofya ile ilgili Danıştay 10. dairesine açılan davanın duruşması sona erdi. Danıştay, Ayasofya ile ilgili kararını 15 gün içerisinde açıklayacağını bildirdi.

Bu kapsamda TÜGVA, yıllardır özlemi çekilen, bir çağı değiştiren Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya'nın secdeye hasretini bitirecek karar için sosyal medya hesaplarından imza kampanyası başlattı.

TÜGVA, dün sosyal medya hesaplarından "#ilmekilmekAyasofya" etiketiyle herkesi kampanyaya davet etti. Twitter'da gündem olan kampanyaya siyasetçiler, akademisyenler ve STK başkanları başta olmak üzere 500 bin vatandaştan destek geldi.

Danıştay tarafından Ayasofya için verilecek karar 15 gün içerisinde açıklanacakken, Ayasofya Camii'nin ibadete açılması adına TÜGVA, 1 milyon imza kampanyası başlattığını duyurdu. Ayasofya Dijital Halısı, imzaların toplandığı an bitecek.

Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için yaptığı başvuruya destek olmak için imza kampanyası başlatan TÜGVA, en kısada sürede müzenin camiye dönüştürülmesini istiyor.

AYASOFYA'YA DİJİTAL HALISI KAMPANYASINA NASIL İMZA ATILIR?



Ayasofya'nın cami statüsüne geçmesi için destek vermek isteyenler, "http://sevdamizidokuyoruz.com/" adresinden ad ve soyad ile imza kampanyasına katılabiliyor.

Ayasofya Camii'nin açılması için gençlerin toplumsal desteğini göstermek için TÜGVA tarafından düzenlenen 'Ayasofya'nın dijital halısını' ilmek ilmek örüyoruz ve 'Hedef 1 milyon imza" sloganıyla başlatılan kampanyaya http://sevdamizidokuyoruz.com adresinden imza atarak destek verilebileceği belirtildi.

AYASOFYA DİJİTAL HALISI TÜGVA İMZASINA DESTEK YAĞDI

TÜGVA tarafından başlatılan imza kampanyasına dakikalar içerisinde sosyal medyadan ve kampanyanın internet sitesinden destek yağdı.