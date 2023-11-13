İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2023 Pazartesi / 1 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6175
  • EURO
    30,5972
  • ALTIN
    1781.09
  • BIST100
    7689.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TÜGVA Başkanı Beşinci: İsrail'e karşı en iyi boykot, onların ürünlerini tüketmemektir
Güncel

TÜGVA Başkanı Beşinci: İsrail'e karşı en iyi boykot, onların ürünlerini tüketmemektir

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci açıklamalarda bulunarak, 'İsrail'in yapmış olduğu bu soykırım için bizlerin yapabileceği en iyi boykot, onların ürünlerini tüketmemektir. Artık bağımlı değiliz. Yerli ve milli olmaktan bahsediyoruz ya, artık tam vakti.' dedi.

13 Kasım 2023 Pazartesi 10:08 - Güncelleme:
TÜGVA Başkanı Beşinci: İsrail'e karşı en iyi boykot, onların ürünlerini tüketmemektir
ABONE OL
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün 24 TV Arafta Sorular programında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ BOYKOT, ONLARIN ÜRÜNLERİNİ TÜKETMEMEKTİR"

TÜGVA Başkanı Beşinci, 'İsrail'in yapmış olduğu bu soykırım için bizlerin yapabileceği en iyi boykot, onların ürünlerini tüketmemektir. Artık bağımlı değiliz. Yerli ve milli olmaktan bahsediyoruz ya, artık tam vakti.' dedi.

İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarına değinen Beşinci, "Günümüzde ciddi şekilde üretim yapılıyor. Eski kıtlık dönemleri bitti. Artık her ürünün bir muadili var. Artık biz bağımlı değiliz. Tüketmek aslında yok etmektir. Biz diyoruz ki tüketmemek yok etmektir. İsrail'in yapmış olduğu bu soykırım için bizlerin yapabileceği en iyi boykot, onların ürünlerini tüketmemektir. Artık bağımlı değiliz. Yerli ve milli olmaktan bahsediyoruz ya, artık tam vakti. Kendi kahvemizi, hamburgerimizi, deterjanımızı tüketebiliriz. Gençler burada sürükleyici rol üstleniyor. En güzel tarafı bu. Gençlerin yapmış olduğu eylemler sosyal medyada tüm dünyaya yayılıyor. İnanılmaz zararlar açıklanacak. Buna şahitlik edeceğiz. Müthiş bir tepki ve katılım var. Boykot sadece bu değil ama. Bu evrede hümanist, arkasında kitleler olan gazetecileri, oyuncuları takip etsinler ve tepkisi olmayanları silsinler. Onlar bu toprakları temsil etmiyor demektir. Bu toprakların derdi ile dertlenmeyen bir sanatçıyı hayal edemiyorum. Dolayısıyla boykot oraya da gerekli." ifadelerini kullandı.

Beşinci konuşmasına şöyle devam etti;

' Terörist İsrail'in bizzat çalışma yaptığı kesim gençlik. 2006 yılından beri, ama baktığımız zaman 75 yıl boyunca gençlerin üzerine çullanan, bu konuda hiçbir şekilde geri durmayan bir İsrail'den bahsediyoruz.

"İletişim çağındayız. İsrail ne kadar Filistin ile olan iletişimi engellemeye çalışsa da orada yapılan zulüm bütün insanlarımıza ulaşıyor. Sosyal medyada aktif olan gençler gerek bilgileriyle gerek duruşlarıyla bu konuyla ilgili net tavırlar sergiliyorlar. Bizler Türkiye Gençlik Vakfı Ailesi olarak gençleri bu konuda bilinçlendirmeye çalışırken görüyoruz ki bizden daha bilinçli bir nesil yetişiyor. Çünkü bu zulüm uzun yıllardır devam ediyor. İsrail 7 Ekim olaylarını işgal operasyonu başlatmak için bahane etmiş olabilir. Biz elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Gençlikle alakalı net bir çalışma olmadığını gördük ve bu konu ile alakalı raporlar hazırlayalım tüm dünya ile paylaşalım dedik. Analizlerimiz ve sonuç raporlarımız olmalı. Bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak tüm dünya için önemli. İşin içine girdikten sonra çok net gördük ki terörist İsrail'in bizzat çalışma yaptığı kesim gençlik. 2006 yılından beri baktığımız zaman 75 yıl boyunca gençlerin üzerine çullanan, bu konuda hiçbir şekilde geri durmayan bir İsrail'den bahsediyoruz. Gördük ki İsrail'de hayata gelen bir bebek, çocuk ve hatta büyüme ihtimali varsa bir genç için üç koşul sunuluyor; Sürgün, çeşitli gerekçeler ile içeri alınma ve ölüm.

BM'nin herhangi bir etki alanı, potansiyeli olmadığını görüyoruz. BM sınıfta kaldı. Batı'nın savunduğu değerlerin nasıl bir illüzyon olduğunu da gördük.

Dünya bu savaş ile beraber görmüş oldu. Uzun yıllardır Birleşmiş Milletler kararları alıyor fakat karşısında uygulayan taraf bulamıyor. Birleşmiş Milletler'in herhangi bir etki alanı, potansiyeli olmadığını görüyoruz. 'Dünya 5'ten büyüktür.' Çıkışının zemininin bu olduğunu iyi anlıyoruz. Birleşmiş Milletler sınıfta kaldı. Batı'nın savunduğu değerlerin nasıl bir illüzyon olduğunu da gördük. Ülkemize ithal edilen hikayelerin aslında bir uydurma olduğunu Batı'nın bu sessizliğinden anlıyoruz. Batı'lı medyanın siyonist güçlerin elinde olduğunu ve görüntü bile paylaşamadıklarına şahitlik ediyoruz. Tamamen kontrol altına alınmış. Zamanı geldiğinde kimi neyden koruyacak? "

  • soykırım boykot
  • İsrail ürünleri
  • TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci
  • esra elönü
  • arafta sorular

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.