İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9689
  • EURO
    50,5836
  • ALTIN
    5959.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TÜGVA Başkanı Beşinci'den Büyük Gazze Yürüyüşü çağrısı: Herkesi Galata Köprüsü'ne bekliyoruz
Güncel

TÜGVA Başkanı Beşinci'den Büyük Gazze Yürüyüşü çağrısı: Herkesi Galata Köprüsü'ne bekliyoruz

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, İstanbul'da düzenlenecek Büyük Gazze Yürüyüşü ile ilgili olarak, 'Ne kadar kalabalık olursak Gazze'nin sesi o kadar güçlü olur. Herkesi Galata Köprüsü'ne bekliyoruz.' dedi.

HABER MERKEZİ31 Aralık 2025 Çarşamba 14:44 - Güncelleme:
TÜGVA Başkanı Beşinci'den Büyük Gazze Yürüyüşü çağrısı: Herkesi Galata Köprüsü'ne bekliyoruz
ABONE OL

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Beşinci, yaptığı açıklamada, "Ne kadar kalabalık olursak Gazze'nin sesi o kadar güçlü olur" ifadelerini kullandı.

Beşinci açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim halkımız merhamet sahibi, vicdan sahibi. Kar, kış, soğuk demeden yoğun katılımla burada olacaklarına inanıyoruz. Çünkü orada insanlar 27 aydır büyük bir sefalet yaşıyor. Yeni yıla çocuklar ölürken girilemez. Biz böyle bir yeni yılı kabul etmiyoruz. Bunun gücünü tüm dünyaya göstermek istiyoruz."

  • TÜGVA
  • Gazze Yürüyüşü
  • Galata Köprüsü

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.