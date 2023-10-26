TÜGVA binasına saldırı davasında karar

Gaziosmanpaşa'da TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakılmasına ilişkin yargılanan tutuklu sanık Besra Yalçın, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt faaliyeti çerçevesinde tehlikeli madde bulundurmak" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından 20 yıl 10 ay hapse çarptırıldı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Besra Yalçın ile tarafların avukatları ve sanığın eski erkek arkadaşı olan tanık Kazım Çağlar katıldı.

Tanık Kazım Çağlar, beyanında, annesinin oturduğu apartmanda bakıcı olarak çalışan sanıkla buradan tanıştıklarını söyledi.

Siyasi konu konuşmadıkları Yalçın'ın sağlık problemleri nedeniyle kredi çektiğini ve maddi sıkıntıları olduğunu söyleyen Çağlar, "Yazdığı karanlık işlere gireceğim mesajını hatırlamıyorum. 'Sicilini ufak bir para için kirletme.' dedim. Bu konuşmaları yaptığımızda ben yurt dışındaydım. 'Karanlık işlere gireceğim' mesajı üzerine şaka yaptığını söyleyince detaylı sormadım." diye konuştu.

Savunma yapan sanık Yalçın, üzerine atılı suçları işlemediğini savunarak para karşılığında ya da parasız herhangi bir yere saldırıda bulunmadığını öne sürdü.

Çağlar'a şaka mahiyetinde 'karanlık iş' dediğini ancak Çağlar'ın ciddiye aldığını iddia eden sanık, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Yalçın'a "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt faaliyeti çerçevesinde tehlikeli madde bulundurmak" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından 20 yıl 10 ay hapis verdi.



Sanığa, üzerine atılı "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar veren heyet, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Nisan saat 05.55 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi ile Şakir Zümre Caddesi'nin kesiştiği yerde yüksek sesli patlama olduğu şeklinde ihbar yapıldığı anlatılıyordu.

Adresin, iddianamede "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer alan TÜGVA'nın Gaziosmanpaşa Temsilciliği olduğu bildirilerek, patlamanın etkisiyle Şakir Zümre Caddesi tarafında bulunan ara boşlukta klima ünitesinin parçalandığı, etrafta cam, demir ve siyah bez parçaların bulunduğu kaydediliyordu.

İddianamede, olay yerini gösteren kamera kayıtlarına göre, saat 05.40 sıralarında Şakir Zümre Caddesi üzerinden gelen dış görünüş itibarıyla kadına benzeyen, yüzü kapalı ve çarşaflı şüphelinin TÜGVA'nın önünde 10 saniye bekledikten sonra olay yerine bir cisim bırakıp Cengiz Topel Caddesi üzerinden ayrıldığı aktarılıyordu.



İlk incelemede patlamaya neden olan cismin el yapımı, zaman ayarlı, boru tipi bomba olduğunun anlaşıldığı belirtilen iddianamede, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Besra Yalçın'ın, Halkların Birleşik Devrim Hareketi çatısı altında yer alan TKEP/L terör örgütü üyesi olduğu vurgulanıyordu.



İddianamede, sanığın kılık değiştirdikten sonra Halkalı Merkez Mahallesi Çamlık Parkı'ndaki çöpe attığı kıyafetler üzerinde DNA incelemesi yapıldığı ve sonuçların eşleştiğine işaret ediliyordu.



Sanıktan elde edilen hafıza kartındaki dokümanda, "Burada düşman, eylem sonrası kişiyi bulmak için eylem öncesi kayıtlar ile eylem sonrası kayıtlarına bakar" talimatının yazıldığı belirtilen iddianamede, sanığın bu talimata uyarak olay sonrasında kamera takibinden kurtulmak amacıyla 4 farklı ilçede farklı toplu taşıma aracı kullandığına vurgu yapılıyordu.



İddianamede, sanığın yine bu dokümanda yazan "Bu yüzden eylem yapmadan önce arınma noktasından Ali girip, eylemi Veli olarak yapmalıyız" talimatına uyarak, eylemi koyu renkli çarşaflı elbiseyle gerçekleştirdikten sonra sırasıyla 3 kez kıyafet değiştirdiği, örgütsel talimatlara birebir riayet ettiği bildiriliyordu.

Sanığın Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK'nın kamplarında eğitim gördüğü anlatılan iddianamede, kayıtlara göre 2019 ve 2020'de Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan toplamda 6 kez yurt dışı çıkış kaydının olduğu aktarılıyordu.



Buna göre, sanığın terör örgütlerinin kamplarında silah ve patlayıcı maddelerle ilgili eğitim almış olabileceği değerlendirmesinde bulunulan iddianamede, "Hedefler" başlıklı nota göre, sanığın bazı belediye, kaymakamlık, emniyet müdürlüğü, AK Parti ve MHP ilçe başkanlığı binalarıyla ve dönemin AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın evinin çevresindeki güvenlik önlemleriyle ilgili örgüt talimatları çerçevesinde keşif yaptığı, ayrıca boru bomba yapımıyla ilgili notlara rastlandığına yer veriliyordu.



İddianamede, sanık Besra Yalçın'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt faaliyeti çerçevesinde tehlikeli madde bulundurmak", "kamu malına zarar vermek" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 21 yıl 9 aydan 49 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediliyordu.