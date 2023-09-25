TÜGVA Genel Başkanı Beşinci: Ayağı yere sağlam basan, ülkesinin ve dünyanın bilincinde olan gençler yetişsin istiyoruz

Mardin Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen TÜGVA Mardin İl Temsilciliği 4. Olağan Kongresi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, kongrede yaptığı konuşmada, vakfın bugün 81 il ve 571 ilçede faaliyet gösteren dünyadaki en büyük gençlik hareketlerinden birine dönüştüğünü söyledi.

Ülkenin dört bir tarafında her bir gence karşılıksız ve adil bir şekilde hizmet üretmeye çalıştıklarını ifade eden Beşinci, "Yerli ve milli olan her şeyin yanındayız. Ayağı yere sağlam basan, entelektüel tavırlı, ülkesinin ve dünyanın bilincinde olan gençler yetişsin istiyoruz. Bütün coşkumuz, gayretimiz bunun içindir. Bu gençlik, 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek, heyecanıyla coşkusuyla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine koşacak. Dünya üzerinde bu gençlik, iyiliğe ve güzele dair bütün çalışmaları yapacak." diye konuştu.

Kongrede, TÜGVA İl Temsilciliğine Muhyettin Ertaş yeniden seçildi.

Ertaş, gençleri manevi ve kişisel anlamda desteklemeye çalıştıklarını belirterek, "'Türkiye Yüzyılı'nda ülkenin gençlerle çok daha güzel ve küresel çapta adaleti tesis eden güçlü bir ülke olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Ertaş'a görev belgesini takdim etti.

Programa, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu sözcüsü Necmeddin Başboğa, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, HÜDA PAR Mardin İl Başkanı İsmail Çevik ve TÜGVA üyeleri katıldı.

