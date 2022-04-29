TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu: Bu gibi saldırılar çalışmalarımızdan bir adım dahi geri attırmaz

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Polis Bahçesi Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, Edirne'den Hakkari'ye 81 il ve 571 ilçede gençlik faaliyetleri yürütme gayretinde olduklarını söyledi.

Geçen hafta vakfın Gaziosmanpaşa şubesine menfur bir saldırı düzenlendiğini anlatan Eminoğlu, "Konuyla ilgili Sayın Bakanımız Süleyman Soylu, Adalet Bakanımız konunun takipçisi oldu ve kıskıvrak tabiri caizse, o olayı yapan şahıslar, teröristler yakalanmış oldu. Bu gibi saldırılar bizi bir adım dahi geri attırmaz bu çalışmalarımızdan. Tam tersine aşkımızı, heyecanımızı, motivasyonumuzu daha diri tutar. Çalışmalarımıza o ilk günkü aşkımızla, heyecanımızla, motivasyonumuzla elhamdülillah devam ediyoruz." dedi.



Türkiye'nin son 15-20 yıldır özellikle de "Milli Teknoloji Hamlesi" adı altında yaptığı çalışmaların, bugün ülkeyi bambaşka bir lige getirdiğini ifade eden Eminoğlu, şöyle konuştu:



"2023 süreci, bir siyasi mecradan ziyade, Türkiye'nin gerçekten bir varoluş süreciyle ilgili, hatta bölgesel güçten küresel güce adım atmasının kararının verildiği bir süreç olacak. Burada gençlerimize çok ciddi anlamda vazife düşüyor. Türkiye'de ilk defa oy kullanacak 6 milyon küsur genç kardeşimiz var. Bu gençlerimizin doğru tercihleri gerçekten Türkiye'yi bambaşka bir noktaya inşallah getirecektir."



Edirne Valisi Ekrem Canalp de günde ortalama yarım saat fazla çalışan her bireyin, hayatı boyunca çevresindekilerden daha başarılı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok çalışkan olduğunu, gecesini gündüzüne katarak çalıştığını anlatan Canalp, "Cumhurbaşkanımız vizyoner, zeki ve hitabeti çok güçlü bir insan, dirayetli bir devlet adamı. Bunlar gerekli ama Sayın Cumhurbaşkanımız çalışkan olmasa, bugün ne Türkiye'nin ne de dünyanın umut bağladığı, gelecek bağladığı bir lider olarak ortaya çıkamayabilirdi. Yine farkı fark ettiren şey, mutlaka ama mutlaka çalışkan olmaktır." dedi.



TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu, AK Parti'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin gençler için var olduğunu kaydetti.



Programa, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, TÜGVA Edirne Temsilcisi Recep Peçe ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, vakıf üyeleri ve öğrenciler katıldı.