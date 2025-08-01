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TÜGVA Programı'nda coşku ve mesaj dolu koreografi: Bir gün gelecek bir gün kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulu Final Programı'nda yaptığı konuşmada Gazze'deki zulmün sona ereceğine olan inancını dile getirdi. Programda açılan ve Ayasofya ile Mescid-i Aksa görsellerini içeren “Bir gün gelecek, bir gün kalacak” koreografisi dikkat çekti.

HABER MERKEZİ1 Ağustos 2025 Cuma 21:10 - Güncelleme:
TÜGVA Programı'nda coşku ve mesaj dolu koreografi: Bir gün gelecek bir gün kalacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, stadyumda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanırken, binlerce genç, ellerinde Türk bayraklarıyla Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

"BİR GÜN GELECEK BİR GÜN KALACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce açılan dev koreografi ise dikkatlerde kaçmadı. Pankartta, Mescid-i Aksa ve Ayasofya görselleri ile Başkan Erdoğan'ın portresi yer aldı.

"Bir gün gelecek! Bir gün kalacak!" sözlerinin yer aldığı koreografide, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla cami statüsüne kavuşan Ayasofya gibi, Mescid-i Aksa'nın da bir gün özgürleşeceği mesajı verildi.

"GAZZE'DE DE ZULMÜN SONA ERDİĞİNİ İNŞALLAH GÖRECEĞİZ"

Programda yaptığı konuşmada Gazze'deki İsrail katliamlarına değinen Erdoğan, "Şuna da tüm hücrelerimizle inanıyoruz. Hürriyetin o kızıl kapısı mutlaka açılacak. Gazzeli kardeşlerimiz öz yurtlarında, şehit kanlarıyla sulanmış o mübarek topraklarda inşallah ebediyen özgürce yaşayacak. O kutlu gün geldiğinde, Allah nasip ederse, biz de orada olacağız. Kardeşlik görevimizi yerine getirmenin gönül huzuruyla orada olacağız. Zor zamanda hakka haykırmanın gururuyla orada olacağız. Zalimler karşısında dik durmanın şerefiyle orada olacağız. Mazlumlara sahip çıkmanın izzetiyle orada olacağız. Gazzeli kardeşlerimizle birbirimize muhabbetle sarılacak, kucaklaşacak, inşallah hep beraber omuz omuza şükür namazı kılacağız. Suriye'de olduğu gibi Gazze'de de zulmün sona erdiğini inşallah göreceğiz. O güzel günlere mutlaka vasıl olacağız" dedi.

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