TÜGVA verilerinin tahrif edilerek sızdırılmasına ilişkin davada karar

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Ramazan Aydoğdu hazır bulundu.

Firari sanık Cihan Yücel'in katılmadığı duruşmada, müşteki-mağdur TÜGVA'yı avukatları temsil etti.

TÜGVA avukatları, sanıkların cezalandırılmasını isterken, son savunması sorulan sanık Aydoğdu beraatini talep etti.

Mahkeme, sanık Ramazan Aydoğdu'yu "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "sistemi engelleme, bozma verileri yok etme veya değiştirme" suçlarından toplam 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Aydoğdu hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, sanık Metin Cihan'ın dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.

- İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, Aydoğdu'nun, zincirleme şekilde "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme" ve zincirleme şekilde "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından 3 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İddianamede firari Cihan Yücel'in ise zincirleme şekilde "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.