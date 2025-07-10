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TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan gençlerle bir araya geldi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın gençlere hayatlarına nasıl daha çok anlam katabilecekleri konusunda yoldaşlık ederek hayallerini gerçekleştirmeleri için destek olduğunu belirtti.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 11:05 - Güncelleme:
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan gençlerle bir araya geldi
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Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın Gökçetepe'deki Doğa Kampı'nda gençlerle bir araya geldiği programın ardından gazetecilere, her yıl kamptaki gençlerle bir araya gelmeye çalıştığını söyledi.

TÜGVA kadrolarında görev alan herkesi tebrik eden Erdoğan, "TÜGVA, gerçekten gençlere hayatlarına nasıl daha çok anlam katabileceklerine dair yoldaş oluyor ve hayallerini gerçekleştirmeleri için destek oluyor. Burada gerçekten omuz omuza daha iyi daha güçlü bir nesil, daha güçlü bir toplum ve ülke nasıl inşa edilir bunun mücadelesini veren gençlerle bir aradayız." dedi.

Erdoğan, gençlere çok inandıklarını, onların potansiyeline ve mayalarındaki temizliğe güvendiklerini dile getirdi.

Daha güzel bir Türkiye ve daha iyi bir dünya için buna ihtiyaç duyduklarını ifade eden Erdoğan, "O potansiyeli nasıl daha iyi açığa çıkarabiliriz, nasıl daha güçlü kılabiliriz bu kamplar o birlikteliği bir araya getiriyor, o fikir birliğini besliyor. Onun için TÜGVA Başkanı İbrahim Kardeşim başta olmak üzere bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Her geçen sene büyüyen, güçlenen bu hareketi tebrik ediyorum." diye konuştu.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise Erdoğan'ın gençlik konusunda kendilerine çok destek olduğunu belirtti.

Gençlerin hayalleriyle imkanları arasındaki farkı kapatmak ve onlara bu yolda yoldaşlık yapmak istediklerini aktaran Beşinci, şunları kaydetti:

"Bu yıl yaz okullarında çok ciddi talep patlaması oldu. Şu anda yaklaşık 370 bin öğrencimiz var. Doğa kampımıza gençler sürekli gelmek istiyor. Okul, ev, telefon üçlüsünden, bu kısır döngüden kurtularak burada tabiatla bir araya geliyorlar. Biz de inşallah bu buluşmaları daha fazla yapacağız. İnşallah gençlerimizle daha fazla bir araya geleceğiz. Kardeşlik, dostluk, muhabbet, duygusunu artıracağız. Yardımlaşmayı dayanışmayı ülkemize karşılıksız vermeyi daha fazla yaşayacağız. Dolayısıyla bu duygu ve düşünceyle ben genç arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Onlar yoksa biz bir eksiğiz. Enerjilerini, heyecanlarını aksiyonlarını alıp buraya gelsinler."

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