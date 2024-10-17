TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci'nin katılımı ile TVF Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde 'Kitap Kurdu Yarışması lansmanı düzenlendi. Lansmanda, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve siyasi parti temsilcileri de yer aldı. Lansmandan önce konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, "İzmir'de Türkiye Gençlik Vakfı'nın Kitap Kurdu Yarışması'nın başlangıç programındayız. Bu programlar Anadolu'nun çeşitli yerlerinde devam edecek. Kitap Kurdu Yarışması ortaokul öğrencilerimiz bu sene belirlenmiş olan kitapları kendileri edinerek veyahut da firmamızın desteğiyle alarak ya da TÜGVA'nın destek olduğu 'Lala' uygulaması üzerinden dinleyerek ya da okuyarak yarışmaya katılacaklar" dedi.

SOSYAL MEDYA VURGUSU

Ortaokul çağında okuma alışkanlığının kazanılmasının çok önemli, çok kritik olduğunu düşündüklerini belirten Erdoğan, "Çünkü bu kirli sosyal medya ortamında gençlerimizin kontrolsüz olarak birçok sıkıntılı, sorunlu mecrayla yüz yüze kalması, buralardan kötü tesirler altında kalması, dünyadaki egemen dinsizleşme, kimliksizleşme, cinsiyetsizleşme akımlarına maruz kalmasındansa kitaplarla çok daha sağlıklı bir geleceğe kapı aralamasını önemsiyoruz. Ortaokul çağı bunun tam zamanı. 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarda çocuklarımızın kitap okumaya başlaması, kitap okuma alışkanlıkları kazanması için Kitap Kurdu Yarışması bir fırsat. Özellikle ortaokul öğretmenlerimizin bu yarışmaya öğrencilerimizi teşvik etmesini önemsiyoruz. 'Lala' uygulamasının da bir kolaylık olduğunu düşünüyoruz. Buradaki kitaplar, okunacak olan 6 kitap 'Lala' uygulaması üzerinden okunabilir veyahut da dinlenebilir" diye konuştu.

"BUNDAN SONRA HAYATLARINIZDA YENİ BİR ARKADAŞINIZ OLACAK"

Geçen sene 200 bine yakın gencin kitap okuduğunu ve ödüller kazandığını söyleyen Erdoğan, "Bu sene hedef 300 bin ortaokul öğrencisinin kitap okuma alışkanlığı kazanması. Ödüller için yarışacaksınız ama bundan sonra hayatlarınızda yeni bir arkadaşınız olacak; kitaplar. Birinciye Balkan seyahati ya da umre, ikinciye bisiklet, üçüncüye bilgisayar verilecek" dedi. Erdoğan, "Ama İzmir'in birincisini de ailesinden iki büyüğüyle birlikte umreye göndereceğiz" diye konuştu.

"DAHA BAŞARILI OLACAKSINIZ"

İzmir'in ikincisine de ayrı bir bisiklet, üçüncüsüne ayrı bir bilgisayar sözü veren Erdoğan, "Yeter ki dünyanızda kitaplara yer açın. Bilin ki kitap okuduğunuz zaman daha başarılı olacaksınız. Akademik olarak daha başarılı olacaksınız sınavlarda daha başarılı olacaksınız, derslerde daha başarılı olacaksınız. Hem de okuduğunuz kitaplarla, arkadaşlığınız sizi daha iyi bilen insan yapacak. Onun için Kitap Kurdu Yarışması'nın gayesi daha iyi yetişmiş bir gençlik, daha iyi insanlar ülkesi, daha güçlü bir Türkiye kurmak. O bereket İzmir özelinde inşallah ödüllerimizle daha da güçlendirmiş olduk. Müslümanız Peygamber Efendimizin çocukları ne kadar sevdiğini biliyoruz. Bizim çocukları çok seven bir Cumhurbaşkanımız var. Oğlu olarak sizlere onun selamını getiriyorum. Sizlere çok değer verdiğimiz için sizleri çok bildiğimiz için ortaokulun kitap kurdu yarışmasını önemsiyorum, destekliyorum" dedi.

Türkiye'de dereceye girenlere verilecek ödüllerin dışında, İzmir'in birincisini ailesinden iki büyüğüyle beraber Umre'ye göndereceklerini aktaran Erdoğan, İzmir'in ikincisine bisiklet ve üçüncüsüne bilgisayar verileceğini söyledi.

"TÜGVA'YA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

İzmir Valisi Süleyman Elban ise "Son yıllarda yapılan olağanüstü çalışmalarla birlikte okulların spor alanları ve yaşadığınız ortamlar mükemmel hale geldi. Ama bunları sizler için yeterli görmüyoruz. Çünkü hep söylüyorum iddialı bir devletiz, iddialı bir milletiz. Bu iddiamızı sürdürmek için sizlere ihtiyacımız var. Sizlerin yetişmesini ve sizlerin geleceği şekillendirmesine ihtiyacımız var. Bu nedenle de sizlerin çok iyi yetişmesi çok önemli. TÜGVA'ya çok teşekkür ederim. Çünkü dünyayı doğru anlamak, geliştirmek, çok yönlü bir bakış açısına sahip olmamız için ve iyi düşünmek için bol bol okumaya ve düşünmeye ihtiyacımız var. Onun için bu kitap kurdu yarışmasını çok önemsiyoruz" dedi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de öğrencilerden milli futbolcu Arda Güler'in selamını yapmasını ve yarışmada İzmir'i birinci yapmaları sözünü vermelerini istedi. TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata da yarışmanın önemine vurgu yapıp, tüm öğrencileri yarışmaya katılmaya davet etti.

Programın sonunda, Çizimlerle 40 Hadis Yarışması'nı kazanan öğrencilere ödülleri verildi.