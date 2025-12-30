Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe herkesi davet ederek, "Bizler için Galata Köprüsü, inşallah vicdan kürsüsüne dönüşüyor, köprü olmaktan öteye geçiyor." dedi.

Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Beşinci, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan polisler için rahmet diledi.

Eylemlerinin ana mottosunun "Şehitlere rahmet Filistin'e destek" olduğunu belirten Beşinci, şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını söyledi.

Beşinci, 1 Ocak gününe şehitlere dualarla başlayacaklarını, Ayasofya, Sultanahmet, Taksim, Yeni Cami, Süleymaniye ve Fatih camilerinde sabah namazlarını kıldıktan sonra şehitlere dualar edeceklerini ifade etti.



Daha sonra kortejler eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürüyeceklerini kaydeden TÜGVA Başkanı Beşinci, orada Filistin'in sesini duyurmak için buluşacaklarını dile getirdi.

Eylem sırasında konuşmalar, ilahiler ve çeşitli paylaşımlar gibi farklı etkinliklerin olacağını anlatan Beşinci, "Her zaman söylüyoruz, altını çiziyoruz, bu bir etkinlik çağrısı değildir, bu bir eylem, şahitlik çağrısıdır. Bizler için Galata Köprüsü, inşallah vicdan kürsüsüne dönüşüyor, köprü olmaktan öteye geçiyor. Bu bir vicdan kürsüsü oluyor. Dolayısıyla vicdan sahibi, merhamet sahibi bütün vatandaşlarımızı bu anlamlı eyleme bekliyoruz." diye konuştu.

Yeni yıla girerken çocukların, annelerin, babaların öldürülememesi dileklerini ileten Beşinci, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaklaşık 70 binin üstünde insanın şehit olduğunu, 210 bin tonun üstünde bomba atıldığını anımsattı.

- "BU SÜRECİ BATI'NIN KUKLA LİDERLERİNE, ONLARIN HIRSLARINA, ÇIKARLARINA VE KAPRİSLERİNE TESLİM EDEMEYİZ"

Beşinci, İsrail'in ateşkes sürecine uymadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gelinen noktada katil İsrail, kamuoyu baskısının azalmasıyla beraber ateşkes sürecinde konuşulan bütün maddeleri fiilen sahada uygulamayarak önüne set çekmiş vaziyette. Biz buna karşı başkaldırıyoruz aslında. Kayıtsızlığa, sessizliğe, çifte standartta açıklamalara, geçersiz kınamalara bunlara başkaldırıyoruz. Bu süreci Batı'nın kukla liderlerine, onların hırslarına, çıkarlarına ve kaprislerine teslim edemeyiz. Ateşkes sürecinin sahada 20 madde planında konuşulduğu, anlaşıldığı gibi sahada uygulanabilmesi için sivil vatandaşlar olarak bizler takipçi, denetçi, gözlemci olmalıyız. Gerekli durumda kamuoyu baskısını katil İsrail'e ve onun işbirlikçilerine hissettirmeliyiz."

Galata Köprüsü'ndeki eylemde 400'e yakın sivil toplum kuruluşuyla birlikte hareket edeceklerini bildiren Beşinci, çağrılarının geniş alanlarda yankı bulduğunu, buna spor kulüplerinin de katıldığını dile getirdi.

Beşinci, 4 büyük spor kulübüne teşekkür ederek, "Filistin konusu bizleri bir araya getirdi, birlik ve beraberliğimizin en güçlü tezahürü oldu. Taraftarlarına çağrıda bulundular. Filistin en temelde insani bir meseledir. 'Din, dil, ırk fark etmeksizin hepimizin konusudur.' diyerek onlar da katıldılar bu anlamlı çağrıya." ifadelerini kullandı.

- "BU EYLEMLE BERABER DÜNYADA ÖNEMLİ EYLEMLER TEKRAR BAŞLAYACAK"

TÜGVA Başkanı Beşinci, sivil vatandaşlara tarihin akışında çok az görevler düştüğünü sözlerine ekleyerek, şunları kaydetti:

"Biz 'Filistin halkının sesini nasıl duyurabiliriz, oradaki çocuğun derdine nasıl derman olabiliriz?' düşüncesiyle bu eylemi gerçekleştiriyoruz. Orada bulunacağınız iki saatle beraber, katil İsrail tekrardan üzerinde ciddi bir kamuoyu baskısı görecek. Bu eylemle beraber dünyada önemli eylemler tekrar başlayacak. Bu eylem onları tetikleyecek. Bu düşünceyle onlar kanıksamanın ötesine geçsinler, sahaya, sokağa, Galata Köprüsü'ne gelsinler, oradaki masumun, mağdurun sesi olsunlar. Kendi mutluluğundan başka mutluluğu düşünmeyen insan bencildir, kötüdür. Biz onların mutluluğu için çabalayalım ki dünya çok daha güzel bir güne uyansın."