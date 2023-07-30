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TÜGVA'dan aileye yönelik tehditlere karşı proje “veli okulu”

Gençliğe yönelik projeleriyle gündem olan TÜGVA, Kadın ve Aile Koordinatörlüğüyle aileye yönelik tehditlere karşı yeni bir projeye imza atıyor.

30 Temmuz 2023 Pazar 19:03 - Güncelleme:
TÜGVA'dan aileye yönelik tehditlere karşı proje “veli okulu”
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Veli Okulu Projesi'nde dikkat çeken müfredatında ergenlik, toplumsal cinsiyet, siber zorbalık, akran zorbalığı, ev içi iletişim konuları işleneceği duyuruldu.

Hem savunuculuk hem eğitim

81 ilde anne babalara hitap edecek olan projenin lansman toplantısında "Mizaç Merkezli Anne-Babalık Nedir?" başlıklı eğitim konferansıyla açılış gerçekleştirildi.

Veli Okulu, ebeveynler için çocuk ve gençlere dair pek çok soruyu cevaplıyor. 6 haftalık programda; aile iletişimi, ergenlik problemleri, duygu kontrolü, akran zorbalığı, zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıklar, öğrenme güçlükleri konuları da sırasıyla ders olarak işlenecek.

Gençlerin aileleriyle ilgili problemlerine odaklanacak olan program Türkiye genelinde psikoloji, pedagoji, rehberlik ve iletişim alanındaki uzman eğitimcilerle uygulanacak. Aile içi iletişimin güçlenmesi, çocuk ve ergen psikolojisi, gençliği tehdit eden zararlı alışkanlıklar, aileyi bozmaya yönelik unsurlar gibi konularda farkındalık oluşturulacak.

Güçlü aile güçlü nesil!

Açılış konuşmasında projenin önemine dikkat çeken TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Ailesini koruyamayan milletler kültürlerini ve bağımsızlıklarını da koruyamazlar. Aileyi güçlendirmek; aileyi zayıflatan, küçümseyen, karalayan yaklaşımlara karşı ise duruş sergilemek hepimizin üstüne düşen bir vazife, boynumuza yüklenmiş bir borçtur." dedi.

Gençliğe yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi ve problemlerin çözülmesinde en önemli alanın aile konusu olduğunu vurgulayan Beşinci, "Evet. Aile konusunda problemler var. Ancak çözüm de üretebiliyor muyuz? Toplumun içine sirayet eden hastalıkları görmek önemlidir ama yetmez. Reçete de sunmak, çözümler geliştirmek gerekir. İşte bu projeyle Kadın ve Aile Koordinatörlüğümüz çok güzel bir çalışmanın yolunu açıyor. Şuurlu ebeveyn olmak, aile içi iletişimi çözmek ve hem anne babaların hem de çocukların daha sağlıklı, güçlü, şuurlu olmaları için çözüm yollarını masaya yatırıyor." Diyerek "güçlü aile güçlü nesil" mesajı verdi.

  • TÜGVA
  • gençlik projeleri
  • aile koruma

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