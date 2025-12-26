İSTANBUL 9°C / 4°C
Güncel

TÜGVA'dan Filistin yürüyüşüne çağrı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Filistin halkına yönelik zulme dikkati çekmek amacıyla 81 ilde basın açıklaması yaptı. Toplumun tüm kesimlerinin sürece duyarlılık göstermesinin önemine işaret edilen açıklamada, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde yapılacak yürüyüşün, tüm dünyada yankılanacağı, Filistin halkının sesi olmayı hedefleyen bir duruş ortaya koyacağı ve kamuoyunda farkındalık oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.

26 Aralık 2025 Cuma 16:56
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında yer alan TÜGVA öncülüğünde, Türkiye'nin 81 ilinde cuma namazı sonrası, Filistin halkına yönelik devam eden saldırılara karşı toplumsal duyarlılığın artırılması hedefiyle basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklamasında, ateşkese rağmen yaşanan zulme karşı sessiz kalınmaması gerektiği vurgulanırken, vicdani sorumluluğun altı çizildi.

Toplumun tüm kesimlerinin sürece duyarlılık göstermesinin önemine işaret edilen açıklamada, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde yapılacak yürüyüşün, tüm dünyada yankılanacağı, Filistin halkının sesi olmayı hedefleyen bir duruş ortaya koyacağı ve kamuoyunda farkındalık oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, Galata Köprüsü'nde yapılacak yürüyüşle, Gazze'de yaşanan can kayıpları, sağlık sisteminin çöküşü, gıda güvenliği ve insani yardıma erişimde yaşanan sorunların ele alınacağı belirtildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) güncel raporlarına işaret edilen açıklamada, resmi ateşkes sürecine rağmen insani krizin sürdüğü bildirildi.

TÜGVA yetkilileri, hem Türkiye'nin 81 ilinde yapılan basın açıklaması hem de 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek yürüyüşle, Filistin meselesinin unutturulmasına karşı durmayı, kamu vicdanını diri tutmayı ve insanlık onuruna sahip çıkmayı amaçladıklarını kaydetti.

