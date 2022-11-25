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Güncel

TÜGVA'dan girişimci adayı gençlere tarihi fırsat!

Türkiye Gençlik Vakfı; girişimcilerin bilgilendirilmesi, fikir ve ürünlerinin ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir araya getirilmesi, ödüllendirilmesi ve ticarileştirilmesine katkıda bulunulması, projeler arasında sinerji ve etkileşim oluşturulması amacıyla “Türkiye Girişimci Buluşması” düzenledi.

25 Kasım 2022 Cuma 18:59 - Güncelleme:
TÜGVA'dan girişimci adayı gençlere tarihi fırsat!
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Ortaokullu, liseli, üniversiteli gençlerin yanı sıra genç girişimcileri destekleme noktasında da çalışmalar yapan TÜGVA "Türkiye Girişimci Buluşması" düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program 25 Kasım günü açılış konuşmaları ile başladı. Programda, Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimci gençlere hitap ettiği video mesajı yayımlandı. 26 Kasım tarihine kadar sürecek programa ilk günden ilgi yoğundu.

TEKNOFEST KUŞAĞINA TAM DESTEK

Açılış konuşmasını yapan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci: "Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan "Geleceğimizi; halkına, tarihine kinle bakan değil tarihinden gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz" diyor. Bu emanete TÜGVA olarak sahip çıkmaya çalışıyoruz. Teknofest kuşağı olarak bizler de ülkemizi kalkındıracak, donanımlı, araştıran, katma değer üreten, başarılı, ahlaklı ve erdemli gençler yetişmesini istiyoruz" dedi.

26 Kasım saat 10.30'da gerçekleşecek "Girişimci Masa Girişimcilik Sohbetlerine" katılımın yoğun olması bekleniyor. Çeşitli başlıklarda oturumlar, B2B görüşmeler, girişimcilere yönelik eğitimler ve ödül töreninin olacağı programda; iş ve sanayi dünyasından temsilciler, akademisyenler, kamu kurum yetkilileri 2 gün boyunca ziyaretçilerle bir araya gelecek.

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  • Türkiye Girişimci Buluşması

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