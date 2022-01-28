TÜGVA'dan HALK TV ve İsmail Saymaz'a yalanlama: “İddialar tamamen gerçek dışıdır!”

28 Ocak 2022 Cuma 12:56 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 12:56

İsmail Saymaz, "TÜGVA, Adalar'da davayı kaybetti" başlıklı bir makale kaleme aldı. Bu köşe yazısında, "Adalar Sulh Hukuk Mahkemesi, 18 Ocak'ta davayı karara bağladı. Mahkeme, davayı usulen reddetti. Davaya bakmakla yükümlü mercinin İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi olduğu belirtildi. Tedbire ilişkin bir karar verilmedi. Avukatlar TÜGVA'nın karara itiraz etmeyeceğini ve yakında binayı boşaltacağını ifade ediyor" diye yazdı.

TÜGVA resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün İsmail Saymaz'ın "TÜGVA Adalar Davasını Kaybetti" yalanı hakkında basın açıklamamızdır, ayrıca mahkeme kararını da paylaşıyoruz" diyerek İsmail Saymaz'ı ve HALK TV'yi yalanladı.

İŞTE TÜGVA'NIN O AÇIKLAMASI:

Başta Halk TV olmak üzere birtakım internet sitelerinde "TÜGVA Adalar'da davayı kaybetti" manşeti ile Vakfımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında görülen davanın reddedildiğine ve Vakfımızın karara itiraz etmeyeceğine yönelik haberler verilmiştir.

Adalar Sulh Hukuk Mahkemesince davanın esası hakkında herhangi bir karar verilmemiş ve sadece yetkisizlik yönünde hüküm kurulmuştur. Usul hukuku uyarınca yetki kuralları, davanın hangi il veya ilçede görülmesi gerektiğini düzenlemektedir. Yetkisizlik kararı, davanın esası ve tarafların iddiası olan uyuşmazlık konusu eylemler hakkında bir hüküm içermemektedir. İşbu hususun yazının sahibi İsmail Saymaz tarafından da gayet iyi bilindiği malumdur ve fakat ilgili haber Halk TV tarafından manüpilatif başlık kullanılarak kamuoyunu yanıltmak amacıyla maksatlı şekilde servis edilmiştir.

İlgili haberlerde lanse edildiği şekilde "davanın kaybedildiğine" ve "karara karşı hukuki yollara başvurulmayacağına", "TÜGVA'nın binayı boşaltacağına" ilişkin iddialar ise yine tamamen gerçek dışıdır. Yetkisizlik kararına karşı hukuki yollara müracaat edeceğimiz gibi ayrıca İsmail Saymaz ve Halk TV'nin gerçek dışı haberine ilişkin tekzip, tazminat ve diğer haklarımızı kullanacağımızı da bildiririz. İzah edilen nedenlerle ilgili haber sitelerinde yayınlanan ve sadece algı kampanasına hizmet etmek amacıyla maksatlı şekilde servis edilen "Vakfımızın davayı kaybettiğine" dair haberlere itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla bildiririz.