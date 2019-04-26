TÜGVA'dan İBB'den vakfa para aktarıldığı iddialarına yalanlama

Vakıftan yapılan açıklamada, TÜGVA'nın geleneklerine bağlı kalarak çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan, iyi ahlaklı, hoşgörülü ve bilgili bir gençliğin oluşumuna katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

KARALAMA KAMPANYASI YÜRÜTÜLÜYOR

Vakfın 81 il ve 420 ilçedeki temsilcilikleri, yükseköğrenim öğrenci yurtları, kıraathaneleri, eğitim merkezleri ve icathaneleriyle yüz binlerce gence barınma, burs ve eğitim imkanı sunarak Türkiye gençliğine katkı sağladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde bazı medya organları ve siyasi kişiler üzerinden vakfımızı karalamak ve politik tartışmaların içine çekerek yıpratmak amacıyla bir kampanya yürütüldüğüne üzülerek şahit olmaktayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından vakfımıza para aktarıldığı yönünde son derece asılsız iddialarla ve haberlerle gündemin gereksiz yere meşgul edildiğini görmekteyiz. Vakfımızın söz konusu faaliyetleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu tüm nakdi gelir bizlere gönül veren bağışçılarımızın resmi yollardan yapmış olduğu bağışlardan elde edilmekte ve tüm harcamalarımız vakıf senedimize konu olan gaye ve amaçlarımızı gerçekleştirmek adına şeffaflıkla sarf edilmektedir. TÜGVA, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğu Belediye Meclis kararıyla onaylanan protokol çerçevesinde sosyal ve kültürel aktivitelerde mevzu bahis belediyenin kamunun yararına sunduğu ayni imkanlarından istifade etmiş olup, bunun dışında bahsi geçen kurumdan vakfımıza tek bir kuruş dahi nakdi yardımda bulunulmamıştır."

Açıklamada, vakfın, faaliyetlerini etkin bir iletişim stratejisiyle kamuoyuyla paylaştığı ve her alanda şeffaflığı gözettiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi: